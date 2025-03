Verona, niente Parma per Suslov: Zanetti spera di riaverlo a disposizione per quella partita

Verona, Tomas Suslov salta la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per il trequartista, Zanetti spera di riaverlo per quella partita

Tomas Suslov salta Verona Parma a causa di un risentimento muscolare che lo ha costretto a rimanere fuori dalla lista dei convocati. Il trequartista slovacco, che sarebbe partito titolare, rappresenta un’assenza pesante per la squadra di Zanetti, impegnata nella corsa salvezza. Il Verona ha comunicato ufficialmente il problema fisico, ma solo ulteriori esami potranno chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Il club gialloblù spera di riaverlo già per la trasferta contro il Torino, in programma domenica 6 aprile, ma la sua presenza resta in dubbio. Molto dipenderà dalle prossime valutazioni mediche, con la speranza che il guaio fisico sia di lieve entità e che Suslov possa tornare ad allenarsi nei prossimi giorni.