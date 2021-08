Verona, previsti per la prossima settimana altri contatti con l’Atalanta per provare a chiudere l’affare Sutalo: i dettagli

L’Hellas Verona lavora senza sosta per l’arrivo in città di Sutalo. L’obiettivo di Eusebio Di Francesco è quello di provare a rinforzare il reparto difensivo in vista dell’inizio della nuova stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero previsti per la prossima settimana nuovi contatti tra la dirigenza gialloblu e l’Atalanta per chiudere l’arrivo del giovane difensore croato. Possibile operazione in prestito tra i due club.