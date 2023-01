Verona, Zaffaroni: «Dobbiamo invertire la situazione negativa. Esordio in A una grande emozione»

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal ritorno in campo per la sfida contro il Torino

«La prima panchina in Serie A sarà una grande emozione. Dovremo fare una grande partita contro il Torino per iniziare al meglio il nuovo anno. Mercato? Lo lascio alla società, io voglio ottenere il massimo da chi ho al momento a disposizione. Noi dobbiamo dimenticare la classifica e il passato. Vogliamo portare dalla nostra parte gli episodi per dare una sterzata alla stagione. La sosta ci ha portato via la voglia di giocare subito per uscire dal momento negativo, ma abbiamo cercato di lavorare tanto a livello fisico e siamo convinti di poter fare la nostra partita».