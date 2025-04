Verona, Zanetti ritrova pezzi importanti per il rush salvezza: le ultime

Verona, ottime notizie per Paolo Zanetti: il tecnico degli scaligeri ritrova tanti titolari per la sfida contro il Cagliari

Il Verona ritrova pedine fondamentali nella corsa salvezza: Serdar, Frese, Niasse e Suslov sono tornati a disposizione di Zanetti, aumentando le opzioni in vista dello scontro diretto col Cagliari. Serdar e Frese, entrambi ai box per lunghi infortuni, hanno rivisto il campo contro Genoa e Roma, anche se devono ancora ritrovare la forma migliore. Niasse, arrivato a gennaio, e Suslov, uno dei più talentuosi in rosa, sono rientrati dopo problemi fisici.

Nel frattempo come riportato da la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha collaudato soluzioni alternative, come Dawidowicz in regia e Bernede più avanzato, ottenendo buoni riscontri. Manca ancora Tengstedt, out fino a maggio, ma il ritorno dei titolari riporta fiducia e profondità alla rosa: la salvezza passa anche da questi recuperi.