Verratti, allenamento speciale per il giocatore della Nazionale azzurra che in campo si è ritrovato il figlio di Neymar

Allenamento speciale per il Paris Saint Germain e soprattutto per Verratti. In campo c’è infatti anche il figlio di Neymar e i due si divertono a scambiarsi il pallone.

Prima qualche rapido scambio con il giocatore della Nazionale azzurra, poi di nuovo con il papà per un allenamento speciale.