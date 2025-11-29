Verratti Juventus, l’indiscrezione fa sognare i tifosi bianconeri. Il centrocampista diventerà davvero un calciatore della Vecchia Signora? Come stanno le cose

Verratti Juventus, il centrocampista pescarese spinge per un ritorno in Italia e i bianconeri, secondo Balzarini, rappresentano una possibilità

L’ipotesi Verratti Juventus continua a circolare come una delle suggestioni più affascinanti del panorama bianconero. A parlarne è stato Gianni Balzarini ai microfoni di Radio Bianconera, fornendo un’analisi lucida su quanto un eventuale arrivo di Marco Verratti potrebbe influire sul presente e sul futuro della squadra.

Secondo Balzarini, la Juventus si trova in un momento in cui è necessario inserire in rosa un centrocampista di transizione, capace di dare equilibrio e coerenza al gioco. L’idea di un regista puro torna quindi centrale nelle valutazioni della dirigenza. Verratti, in questo senso, rappresenterebbe un profilo ideale per garantire qualità in possesso, gestione dei tempi e capacità di costruzione dal basso. Ma la strada è tutt’altro che semplice: per rendere reale la pista Verratti Juventus, il calciatore dovrebbe rinunciare all’ingaggio faraonico che percepisce attualmente, cifra che supera i 30 milioni annui.

L’ex Paris Saint-Germain, da parte sua, non ha mai nascosto il desiderio di giocare un giorno in Serie A, una lacuna importante nella sua prestigiosa carriera. La Juventus, club che Verratti ha sempre guardato con simpatia, rappresenterebbe l’occasione ideale per coronare questo traguardo. «Se fossi in lui ci farei un pensiero» ha dichiarato Balzarini, sottolineando come l’apertura del giocatore potrebbe portare la dirigenza bianconera a considerare concretamente la trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il possibile arrivo di Verratti implicherebbe però una riorganizzazione del centrocampo. Balzarini chiarisce che Manuel Locatelli non verrebbe escluso, anzi ritornerebbe nel suo ruolo di mezzala, dove potrebbe ritrovare maggiore freschezza e libertà di inserimento. Diverso il discorso per Miretti: l’idea di adattarlo davanti alla difesa resta suggestiva ma rischiosa, specie in un momento in cui la Juventus non può permettersi passi falsi nella corsa alla qualificazione Champions.

L’analisi si allarga poi al lavoro di Spalletti, che sta cercando di dare identità e continuità a una squadra in piena evoluzione. Per Balzarini, due o tre innesti mirati potrebbero trasformare la Juventus in una candidata immediata allo scudetto già dalla prossima stagione. Ed è proprio in questo quadro che l’ipotesi Verratti Juventus assume contorni intriganti: un leader tecnico, con esperienza internazionale e caratteristiche uniche, potrebbe diventare la chiave per completare il puzzle bianconero.

La suggestione resta tale, ma l’idea che Verratti possa finalmente misurarsi con la Serie A e farlo con la maglia della Juventus continua ad accendere l’immaginazione dei tifosi.