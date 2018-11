Verratti shock: fermato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza

Il centrocampista del PSG e dell’Italia, Marco Verratti, è stato fermato per guida in stato d’ebbrezza dalla polizia e poi rilasciato.

Grossi guai per il centrocampista del PSG e della Nazionale italiana Marco Verratti. Il regista pescarese infatti, secondo quanto riporta “L’Equipe”, che fa riferimento a fonti della polizia francese, sarebbe stato arrestato nella notte fra martedì e mercoledì per guida in stato di ebbrezza. Il giocatore italiano sarebbe stato fermato lungo la circonvallazione di Parigi e trattenuto in carcere per 3 ore, fino alle 6 del mattino, prima di essere rilasciato.

Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo francese, Verratti sarebbe stato sottoposto dalla polizia transalpina all’alcol test e gli sarebbe stato riscontrato un livello di alcol nel sangue superiore al doppio del consentito (0.49 mg/l contro lo 0,20 mg/l consentito), l’equivalente di un paio di bicchieri di vino ma comunque troppo per un neopatentato come il giocatore del PSG. Ora il giocatore sarà processato per direttissima la prossima settimana e rischia una lunga sospensione della patente.



Considerato che il comportamento di Verratti viola il codice etico che tutti i componenti del PSG devono sottoscrivere per poter far parte del club parigino, si prevede che il club sanzionerà duramente il giocatore per quanto accaduto. Sicuramente un fulmine a ciel sereno per la squadra, dominatrice fino a questo momento del massimo campionato francese e in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Verratti, superati i problemi di pubalgia che a lungo lo avevano afflitto a lungo, era tornato ad essere un giocatore indispensabile della squadra parigina, con la quale in questa stagione ha già collezionato complessivamente 10 presenze. Il giocatore italiano avrebbe già presentato le sue scuse allo staff del PSG per quanto accaduto.

