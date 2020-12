Vertonghen shock: «Mal di testa per nove mesi, salvo grazie al lockdown»

Jan Vertonghen ringrazia lo stop dei campionati: ecco le parole del difensore del Benfica in merito ad episodio quando vestiva la maglia del Tottenham

Jan Vertonghen, difensore del Benfica, parla di una situazione relativa al suo periodo al Tottenham. Il belga subì una commozione cerebrale dopo un colpo subito alla testa nella gara contro l’Ajax. Ecco le sue parole a Sporza.

«Molte persone non lo sanno, ma ho sofferto molto per quel colpo alla testa contro l’Ajax. Ho avuto vertigini e mal di testa. Questa è la prima volta che ne parlo. Non avrei dovuto continuare a giocare, mi ha colpito in totale per nove mesi ed è per questo che il mio rendimento è calato in quel periodo. Non molti lo sapevano, era una mia scelta, non incolpo nessuno. Ogni volta c’era un nuovo impatto. Poi è arrivato il blocco per la pandemia e ho potuto riposare per due mesi, dopodiché è andata molto meglio».