Via del Mare Lecce, partono ufficialmente i lavori di restyling dello stadio dei giallorossi! L’obiettivo è completare entro questa data. I dettagli

Via del Mare Lecce, sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione della copertura dello stadio con l’obiettivo di completare l’opera entro questa data

L’intervento, che segna una tappa fondamentale nel piano di rinnovamento dell’impianto, entra nella sua fase operativa dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta di sospensiva, consentendo l’avvio del secondo lotto dei lavori. Questo lotto prevede la realizzazione della copertura, un elemento cruciale per il futuro dello stadio.

Obiettivo completamento entro agosto e riduzione dei disagi

Come riportato dal Quotidiano di Puglia, il progetto ha due obiettivi principali: completare la copertura entro metà agosto e minimizzare i disagi per il pubblico. Questi punti sono stati definiti in un incontro a Taranto, che ha visto la partecipazione del commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese, e del presidente del consorzio Build, l’impresa incaricata dei lavori.

Un piano rivisitato per ridurre i disagi

Il progetto iniziale prevedeva un montaggio della copertura “a spicchi”, con lavori per settori che avrebbero limitato l’accesso solo alle zone interessate, garantendo però lo svolgimento delle attività sportive. Tuttavia, il piano è stato rivisitato e ora si procederà prima con le opere preparatorie, mentre l’installazione della copertura vera e propria avverrà tra la fine di maggio e Ferragosto, sfruttando la pausa estiva, quando non ci sono competizioni in programma.

Coordinamento tra i lavori per evitare interferenze

Nel corso dei lavori, sarà effettuato anche lo spostamento e la centratura geometrica del campo da gioco, un intervento già previsto nel primo lotto dei lavori. Le due operazioni verranno realizzate contemporaneamente e saranno attentamente coordinate per evitare interferenze, con l’obiettivo di rispettare le scadenze stabilite e garantire il minimo impatto sull’utilizzo dello stadio.