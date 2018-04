E’ il giorno di Juventus-Napoli, la sfida Scudetto attesa ormai da mesi: Gianluca Vialli ne ha parlato così

Vialli, ex centravanti della Juventus, sarà uno dei milioni di spettatori di Juventus-Napoli: «E’ raro che tutto il campionato sia ancora in bilico, dalla testa alla coda. E’ bello per chi guarda, ma soprattutto per chi gioca: lo Scudetto è lì, in campo, il migliore se lo cuce sul petto» ha dichiarato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Poi fa i conti per il titolo: «Basta il pareggio alla Juve? Se vince, è finita. Se pareggia quasi: può perdere con Inter o Roma, oppure pareggiare con entrambe. Se vince il Napoli, invece, si ribalta tutto. Ma a quel punto il Napoli le vincerebbe tutte: camminerebbe sull’acqua».

Quindi dice la sua sul cammino delle due compagini: «La Juve sta facendo il suo, ma è surreale pensare che ci riesca ancora dopo 6 scudetti. Il Napoli sta facendo più del suo potenziale, ma sa che questa è l’ultima chiamata». Uomo decisivo? «Vincerà il gruppo che la interpreterà meglio nel suo complesso. Poi potrebbe esserci l’acuto di un singolo meno atteso, come Zaza nel 2016». Sarri o Allegri? «Sarri non ha mai giocato a pallone, quindi ha un approccio scientifico al calcio. Andare a Vinovo, invece, è come andare in un’azienda dove si fanno costantemente grandi numeri: c’è meno creatività e più sostanza».