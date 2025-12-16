Vicenza, continua la striscia vincente da parte dei biancorossi. Ci si distacca da quella rivale

Vincenza, non ci si ferma più all’insegna dei trionfi per provare a risalire completamente la china

Il L.R. Vicenza non conosce ostacoli. La cavalcata trionfale dei biancorossi prosegue senza sosta, con un ritmo insostenibile per le inseguitrici. Il successo a Crema ha consolidato il primato in classifica, portando a +12 il vantaggio sul Lecco e a +13 sul Brescia, quando manca solo una giornata al termine del girone d’andata. I numeri parlano chiaro: 14 vittorie, 4 pareggi, zero sconfitte, miglior attacco (32 reti) e miglior difesa (10 gol subiti). Un’imbattibilità unica nel panorama professionistico italiano, simbolo di una superiorità finora schiacciante.Il grande artefice di questo capolavoro è Fabio Gallo.

Il tecnico ha raggiunto un traguardo storico: 50 partite consecutive senza sconfitte in Serie C, un filotto iniziato quasi 15 mesi fa sulla panchina dell’Entella e proseguito con successo a Vicenza. Gallo ha plasmato un gruppo solido e compatto, gestendo con maestria le rotazioni. La vittoria con la Pergolettese, decisa dal gol del giovane Pellizzari (14° marcatore stagionale), ne è l’ennesima dimostrazione: anche in emergenza, la squadra risponde presente.«Stiamo facendo un ottimo campionato, il problema più grosso è tenere sempre tutti vivi», ammette Gallo, consapevole delle insidie che nasconde un torneo così lungo.

Il ricordo della rimonta subita l’anno scorso è un monito costante: «Dobbiamo restare concentrati, l’esempio lo abbiamo davanti e bisogna farne tesoro»Domenica al Menti arriva la Triestina per un derby sentitissimo, che registrerà l’ennesimo tutto esaurito. Gallo, però, guarda già oltre: «Nel ritorno avremo avversarie agguerrite, non si molla di un centimetro». Il Vicenza vuole continuare a stupire, per centrare l’obiettivo grosso senza lasciare scampo alle rivali.

