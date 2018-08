Dopo l’esperienza al Bayern Monaco, Arturo Vidal ha fame di successi: il cielo vuole vincere tutto con il Barcellona

Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus ora al Barcellona, ha parlato del sua nuova esperienza in maglia blaugrana ai microfoni del Mundo Deportivo. Queste le sue parole: «Il mio obiettivo? Naturalmente è quello di vincere tutto con il Barcellona, voglio farlo già in questa stagione. Appena sono arrivato in questo club, ho sentito da subito grande fiducia ed ho trovato davvero un gruppo meraviglioso, è come se fosse una grande famiglia. Il Barcellona è una squadra affamata di successi». Il cileno si è trasferito in Liga dal Bayern Monaco dopo essere stato seguito a lungo anche dall’Inter di Luciano Spalletti.