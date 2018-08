Vidal spara alto: «Con il Barcellona vincerò tre Champions di fila»

Conferenza stampa di presentazione per il nuovo acquisto del Barcellona Arturo Vidal

Arturo Vidal si presenta al pubblico. Il club blaugrana dopo un lungo tira e molla sia col Bayern che con l’Inter, che ha seguito il cileno per diverse settimane, è riuscito ad aggiudicarsi il centrocampista ex Juventus. Per Vidal la società spagnola ha pagato alla società bavarese 18 milioni di euro più 3 di bonus, mentre il classe 1987 ha firmato un contratto triennale da circa 9 milioni di euro a stagione. Il cileno ha esordito così in conferenza stampa: «Sono molto contento, perché sono arrivato dove sono i migliori e quindi nella migliore squadra del mondo. Ho tanta fame di vittorie, voglio conquistare titoli e in campo metterò sempre il cuore e darò tutto me stesso. Ho un conto aperto con me stesso ed è vincere la Champions: sono qui per questo».

L’arrivo nel club blaugrana riempie di orgoglio il cileno: «Venire al Barcellona è salire un altro scalino , molto più alto di ciò che era il Bayern. Spero di aiutare la squadra a vincere tutto e di rendere realtà le aspettative dei tifosi. Giocare con Leo? Spero di esserne all’altezza». Il centrocampista ha poi risposto alla domanda sul possibile ritorno alla Juventus di Paul Pogba: «Non so nulla, sono felice di essere qui Questo può essere il mio anno, voglio vincere tutto col Barcellona e magari fare tre su tre in Champions». Infine, Vidal si è soffermato sul Real Madrid, club rivale storico dei catalani: «Non mi considero anti-madridista ma diciamo che da oggi lo sono un po’, così come sarò un fiero rivale di tutte le squadre che giocheranno contro il Barca».