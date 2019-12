Vidal Inter: anche una big inglese sul centrocampista cileno

C’è un’altra concorrente per l’Inter nella corsa a Vidal. Il centrocampista cileno interessa tanto a Marotta e Conte, che hanno una grossa rivale

L’Inter deve stare attenta ad Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, in forza al Barcellona, interessa tanto ai nerazzurri, come confermato da Marotta e dallo stesso Antonio Conte.

L’Inter non è la sola pretendente per il cileno ex Juve. Secondo il Sun, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United, dove potrebbe ricomporre una coppia che tanto bene ha fatto a Torino: quella con Paul Pogba.