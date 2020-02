Vidal all’Inter, Zamorano sicuro: «Arriverà in estate»

Matrimonio tra Vidal e l’Inter soltanto rimandato? Ivan Zamorano non ha dubbi a riguardo: ecco le sue dichiarazioni sul centrocampista

Intervenuto a Radio Cooperativa, Ivan Zamorano ha assicurato che l’Inter acquisterà Arturo Vidal nella prossima sessione di mercato estiva. Ecco le sue dichiarazioni.

«Se Sanchez restasse all’Inter nella prossima stagione avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno che, da quanto ne so, arriverà a Milano: Arturo Vidal. E su questo ho anche informazioni privilegiate e sicure. Conosciamo tutti l’importanza di Vidal per Conte e in estate lo sforzo dell’Inter per accontentarlo sarà senza dubbio più grande».