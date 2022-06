Vidal, niente Flamengo per lui, andrà al Boca Juniors?

Arturo Vidal andrà in Sudamerica dopo l’addio all’inter, ma potrebbe non finire al Flamengo. Il Boca Juniors sembra la destinazione preferita

Arturo Vidal pronto a tornare in Sudamerica, ma non verso il Brasile. Dopo che sembrava tutto fatto per il suo arrivo al Flamengo, il quotidiano argentino Olè, il cileno ex Juve e Inter potrebbe andare in Argentina.

Secondo il media argentino, Vidal starebbe valutando di passare al Boca Juniors, ammettendo ad una persona vicino a lui la preferenza per gli xeneizes.