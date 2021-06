Vieira alla Sampdoria, disastro annunciato? I numeri non mentono

Vieira Sampdoria, cronaca di un disastro annunciato. Il tecnico francese ha fallito sotto ogni aspetto durante l’esperienza biennale al Nizza

Non ci giriamo troppo intorno. Patrick Vieira è l’ennesimo risultato dei continui deliri di onnipotenza di Massimo Ferrero, da settimane alla ricerca di un allenatore in grado di raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri e aprire un nuovo ciclo alla Sampdoria. Sono emersi tanti nomi (alcuni bizzarri, altri azzardati, altri ancora plausibili): di questi, però, ne è rimasta una scarsa manciata. Il prescelto è Alessio Dionisi, i piani B corrispondono a Roberto D’Aversa, Luca Gotti e Giuseppe Iachini. Tutti hanno pro e contro, ma rinunciare a un allenatore emergente perché non si vuole pagare un indennizzo all’Empoli (cosa risaputa, non è stata una sorpresa dell’ultimo minuto) appare come una decisione azzardata per chi ha in mente una programmazione sistematica al fine di risollevare le sorti del club. Hai un obiettivo? Perseguilo fino in fondo, senza tante storie. I dubbi aumentano, poi, se leggiamo le parole “Vieira” e “Sampdoria” nella medesima frase. I giudizi sono prettamente oggettivi, basati su dati accessibili e verificabili da chiunque.

CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24