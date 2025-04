Vieira parla del suo futuro: «Lasciare il Genoa? Tante voci, ma io penso questa cosa. Sulla gara contro la Lazio...»

Genoa Lazio,il tecnico dei rossoblù Patrick Vieira ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida: le sue parole

Il tecnico rossoblù Patrick Vieira, ha voluto ai canali ufficiali della squadra caricare ulteriormente la squadra in vista di Genoa Lazio. Serve un match perfetto, ma soprattutto un grande clima sugli spalti. Ecco le parole del tecnico.

LETTURA PERFETTA – «Serviranno intensità, aggressività e organizzazione. Abbiamo lavorato bene, siamo pronti! La Lazio arriverà arrabbiata dopo l’Europa League, ma noi saremo pronti!».

FORMAZIONE – «Credo che la Lazio arriverà a Genova per vincere. E’ importante per loro perché vogliono andare in Champions. Noi vogliamo continuare a finire bene. Pinamonti, Vitinha e Messias possono giocare davanti ma l’importante è trovare il giusto equilibrio con o senza possesso. Abbiamo trovato questo equilibrio settimane fa e questo è importante»

FUTURO – «È sempre un piacere vedere questi commenti da parte di Blazquez, sono cose che mi fanno piacere. Ma voi mi conoscete bene: ora è importante non perdere il focus sul nostro obiettivo. È la cosa più importante. Abbiamo un Presidente che ha fatto investimenti importanti per la società perché la squadra rimanga in Serie A. I nostri tifosi ci sono sempre stati a fianco per aiutarci a rimanere in Serie A e abbiamo un gruppo di giocatori che sta lavorando davvero bene, focalizzato sul rimanere in Serie A. Per il resto c’è sempre tempo e io non voglio perdere il focus su questo aspetto»