Genoa News
Vieira Genoa, avanti insieme! Il tecnico francese sarà in panchina nella sfida contro il Sassuolo: le ultimissime
Vieira Genoa, il tecnico resta al timone del club: confermato in panchina per la gara con il Sassuolo. Tutti i dettagli
Il Genoa conferma la fiducia a Patrick Vieira nonostante il momento difficile. Dopo la sconfitta interna con la Cremonese e una serie di nove giornate senza vittorie, la società rossoblù ha deciso di non procedere con l’esonero del tecnico francese, che resta dunque alla guida della squadra.
Come già trapelato nelle ultime ore, la scelta è ora ufficiale: Vieira sarà regolarmente in panchina nel posticipo della 10ª giornata di Serie A contro il Sassuolo, una sfida che assume un peso particolare per il futuro del club e dello stesso allenatore.
Il tecnico ha diretto l’allenamento odierno in vista della gara, dopo un confronto con il nuovo direttore sportivo Lopez e successivamente con la squadra. La società valuterà nuovamente la posizione dell’allenatore dopo la partita con il Sassuolo, prendendo decisioni definitive in base al risultato e alle sensazioni che emergeranno dal campo.
LEGGI ANCHE – Prossimo turno Serie A 2025/2026
Vieira Genoa, ore decisive in casa rossoblù: giornata determinante per il futuro del tecnico, le ultimissime
Ottolini Genoa, ufficiale l’addio. L’ex direttore sportivo rossoblù è pronto a firmare con la Juventus! La rivelazione di Sky
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...