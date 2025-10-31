Vieira Genoa, avanti insieme! Il tecnico francese sarà in panchina nella sfida contro il Sassuolo: le ultimissime

Vieira Genoa, il tecnico resta al timone del club: confermato in panchina per la gara con il Sassuolo. Tutti i dettagli

Il Genoa conferma la fiducia a Patrick Vieira nonostante il momento difficile. Dopo la sconfitta interna con la Cremonese e una serie di nove giornate senza vittorie, la società rossoblù ha deciso di non procedere con l’esonero del tecnico francese, che resta dunque alla guida della squadra.

Come già trapelato nelle ultime ore, la scelta è ora ufficiale: Vieira sarà regolarmente in panchina nel posticipo della 10ª giornata di Serie A contro il Sassuolo, una sfida che assume un peso particolare per il futuro del club e dello stesso allenatore.

Il tecnico ha diretto l’allenamento odierno in vista della gara, dopo un confronto con il nuovo direttore sportivo Lopez e successivamente con la squadra. La società valuterà nuovamente la posizione dell’allenatore dopo la partita con il Sassuolo, prendendo decisioni definitive in base al risultato e alle sensazioni che emergeranno dal campo.

LEGGI ANCHE – Prossimo turno Serie A 2025/2026