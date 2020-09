Villas-Boas: “Neymar, Alvaro non è razzista” – VIDEO

Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, è intervenuto al termine del match contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole

«Noi stiamo dalla parte del nostro calciatore, Marsiglia e PSG sono a lavoro alla ricerca della verità. Una cosa è certa: Alvaro non è razzista. Il Marsiglia è emblema dell’integrazione, rappresenta gente proveniente da tutto il mondo. Faremo di tutto pur di scoprire la verità, ma non abbiamo nessun dubbio. Non è una bella situazione per Alvaro, è un ragazzo sensibile».