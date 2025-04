La Virtus Entella torna in Serie B: promozione raggiunta con due turni d’anticipo! I dettagli

La Virtus Entella torna in Serie B: promozione raggiunta con due turni d’anticipo senza giocare! I dettagli sui Diavoli Neri

La Virtus Entella, fresca di promozione in Serie B, ha conquistato il campionato di Serie C, Girone B, con due turni di anticipo e senza nemmeno scendere in campo.

I Diavoli Neri vantano una rosa perfettamente calibrata per la categoria, composta da giocatori di grande spessore, come il difensore goleador Andrea Tiritiello e il talentuoso catalano Bernat Guiu. Tuttavia, ciò che ha fatto la differenza è stato il collettivo: una squadra unita, senza protagonismi, dove ogni giocatore ha dato il massimo per il gruppo.

La rosa, già rinforzata durante il mercato estivo, è stata ulteriormente puntellata a gennaio, rendendola ancora più competitiva e adatta ad affrontare le sfide di un campionato impegnativo come quello di Serie C. Un vero esempio di squadra costruita con intelligenza e dedizione.