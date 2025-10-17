Vlahovic Juve, arrivano conferme sull’interesse di quella big! Primi sondaggi per il serbo tutti gli aggiornamenti

Vlahovic Juve, piovono conferme sull’interesse della big europea: avviati i primi contatti per il l’attaccante serbo

Il destino di Dusan Vlahovic sembra ormai segnato: sempre più distante dalla Juventus, ma con un posto da conquistare nell’élite del calcio europeo. Come riportato da Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, la corsa per assicurarselo a parametro zero nel 2026 si è ridotta a un duello tra due colossi: Barcellona e Bayern Monaco.

Juventus, addio inevitabile

Con il contratto in scadenza nel 2026 e nessuna intenzione di rinnovare, l’uscita del centravanti serbo è una certezza. La strategia del suo entourage è chiara: arrivare alla scadenza per liberarsi a zero e strappare un ingaggio da top player. Una prospettiva che ha acceso l’interesse dei grandi club europei, ma due in particolare stanno muovendosi con decisione.

Bayern Monaco, ritorno di fiamma

Il club bavarese, alla ricerca di un partner di livello per Harry Kane, ha individuato in Vlahovic il profilo ideale. Potenza fisica, fiuto del gol e caratteristiche perfette per la Bundesliga: il serbo sarebbe sia un’alternativa di lusso all’inglese, sia un compagno d’attacco in grado di esaltarne le qualità.

Barcellona, l’erede di Lewandowski

Dall’altra parte c’è il Barcellona, che da tempo lo considera il successore naturale di Lewandowski, ormai vicino ai 37 anni. I contatti con l’agente Darko Ristic sono già avviati e l’operazione, oltre che tecnicamente sensata, appare economicamente sostenibile per un club che non può permettersi spese folli.

Una corsa a due

Si profila dunque una sfida tra giganti, con milioni pronti a essere messi sul piatto per l’ingaggio. La Juventus, invece, resta spettatrice impotente: l’unica speranza, seppur remota, è una cessione anticipata già a gennaio. Per il resto, il futuro di Vlahovic è già scritto: resta solo da capire se parlerà spagnolo o tedesco.

