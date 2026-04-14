Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo

Vlahovic Juve, avanti tutta sul rinnovo: in settimana summit con Ristic. Ecco cosa filtra dalla Continassa sul serbo

Le ultime indicazioni riportate dal Corriere dello Sport fanno il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, sempre più al centro dei piani della Juventus. La volontà di proseguire insieme è forte e condivisa: sia il club sia il centravanti serbo intendono arrivare al rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Nonostante il clima positivo, resta da colmare una distanza significativa sul piano economico, nodo cruciale per blindare l’attaccante e garantirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico.

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Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e Darko Ristic, agente del giocatore, per provare a trovare un punto di equilibrio. L’ostacolo principale riguarda la struttura dei bonus legati al rendimento e il peso complessivo dell’ingaggio sul bilancio. La Juventus sta lavorando a una proposta sostenibile ma competitiva, consapevole che questo appuntamento rappresenta uno snodo decisivo per evitare rallentamenti nei colloqui.

La società considera Vlahovic un elemento imprescindibile per il presente e il futuro della squadra, convinta del suo valore internazionale e del suo potenziale ancora in crescita. Per questo motivo l’obiettivo è arrivare quanto prima a un accordo solido e condiviso. Servirà lucidità nella gestione della trattativa, ma a Torino filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.