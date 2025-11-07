Vlahovic Juventus, cambia tutto: l’indiscrezione conferma che i contatti si sono fermati. Le ultime sul serbo

Vlahovic Juventus: il Bayern si ritira, futuro sempre più bianconero. Il rinnovo a questo punto è una ipotesi molto probabile.

Un pretendente in meno nella corsa a Dusan Vlahovic. Il Bayern Monaco ha deciso di ritirarsi definitivamente dalla trattativa per l’attaccante serbo, lasciando così campo libero alla Juventus. A confermare la notizia è stato il giornalista Fabrizio Romano, che ha spiegato come il club tedesco abbia interrotto i contatti con la dirigenza bianconera già da settimane.

Secondo quanto riportato, i colloqui tra le parti si erano fermati tra il 5 e il 10 ottobre, senza ulteriori sviluppi. Da allora, silenzio totale. Il Bayern Monaco, che in estate era stato indicato come una delle principali pretendenti insieme a Chelsea, Tottenham e Barcellona, ha deciso di abbandonare la pista Vlahovic, preferendo valutare altri profili per il reparto offensivo.

Un’occasione per la nuova Juventus di Spalletti

La scelta dei bavaresi rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per la Juventus, che con l’arrivo di Luciano Spalletti ha avviato un nuovo ciclo tecnico. Il nuovo allenatore ha infatti deciso di puntare forte su Vlahovic, considerandolo un elemento fondamentale nel suo progetto tattico. Fin dai primi giorni a Torino, Spalletti ha manifestato piena fiducia nel numero 9, investendolo del ruolo di leader tecnico e carismatico del gruppo.

Le parole del tecnico hanno trovato riscontro nello stesso giocatore, che avrebbe confidato di sentirsi “felicissimo di restare alla Juventus”. Un messaggio chiaro, che ribalta completamente lo scenario di qualche mese fa, quando la cessione sembrava inevitabile a causa del contratto in scadenza nel 2026 e di un ingaggio da circa 12 milioni di euro annui.

Rinnovo possibile: segnali positivi da Torino

Il nuovo corso bianconero potrebbe dunque ripartire proprio da Vlahovic. Il ritiro del Bayern Monaco rafforza la posizione della società, che ora valuta concretamente la possibilità di riaprire i discorsi per un rinnovo contrattuale. Anche il dirigente Giorgio Chiellini, oggi responsabile della Football Strategy, ha lasciato intendere apertura verso un prolungamento, sottolineando l’importanza di trattenere i giocatori chiave.

Sul campo, i primi risultati positivi (tre gare utili consecutive) confermano che la “cura Spalletti” sta producendo effetti. La Juventus appare più compatta e motivata, e Vlahovic ne è l’emblema. Dopo settimane di incertezza, il futuro dell’attaccante serbo sembra nuovamente colorarsi di bianconero: la storia tra Vlahovic e la Juventus è tutt’altro che finita.