Vlahovic, nessuno come lui in Europa a gennaio

Vlahovic è ripartito nel 2024 con le marce alte e ha ingranato subito la sesta come il numero di gol nelle ultime partite.

L’attaccante della Juventus ha segnato sei gol in questo mese di gennaio e ha staccato tutti gli inseguitori. In Europa non c’è nessuno meglio di lui. Il serbo ha staccato anche Lautaro Martinez, fermo a quattro gol con l’Inter. Il bianconero è davanti anche a Morata dell’Atletico Madrid.