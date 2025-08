Vlahovic Thiaw, lo scambio tra Juve e Milan può prendere piede: le ultime sull’asse Torino-Milano. Si cerca la giusta quadra

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus sta intensificando i contatti con il Milan per trovare una soluzione alla situazione di Dusan Vlahovic, da tempo in uscita. Dopo settimane di stallo, i bianconeri avrebbero deciso di rilanciare con una proposta concreta che prevede l’inserimento di Malick Thiaw nella trattativa.

Il difensore tedesco è ritenuto un profilo interessante dalla dirigenza della Juve, soprattutto per le sue caratteristiche fisiche, la giovane età e la capacità di adattarsi a più moduli difensivi. Dopo una prima fase di titubanza, la Juventus avrebbe ripreso i contatti nelle ultime ore per provare a sbloccare il discorso con una formula che possa accontentare entrambe le parti.

Milan-Vlahovic, si cerca la formula giusta: Thiaw nome caldo

Il Milan continua a valutare Vlahovic, ma al momento non intende soddisfare le richieste economiche bianconere, che vorrebbero almeno una trentina di milioni di euro cash, oppure contropartite tecniche di valore. In quest’ottica, il nome di Thiaw si inserisce come possibile chiave per sbloccare l’operazione.

La Juventus spinge perché l’inserimento del centrale tedesco possa abbassare l’esborso economico necessario per l’attaccante serbo, che resta gradito alla dirigenza rossonera. Tuttavia, la trattativa è ancora in fase interlocutoria e mancano diversi passaggi prima di poter parlare di vera e propria intesa.

Difesa Juve, si valutano più opzioni

Nel frattempo, la Juve continua a esplorare il mercato dei difensori: oltre a Thiaw, piacciono tra gli altri Leoni che si è messo in mostra nel corso di questa stagione a Parma, Chabot dello Stoccarda e Lucas Beraldo in uscita dal PSG con la formula del prestito. L’eventuale partenza di Kelly potrebbe accelerare l’ingresso di un nuovo centrale, ma tutto ruota attorno al destino di Vlahovic.