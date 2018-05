Vrsaljko chiude le porte a Inter e Roma: «Sono felice all’Atletico Madrid»

Simo Vrsaljko non ha alcuna intenzione di lasciare Madrid, sponda Atletico: «Il club mi ha dato fiducia, ha rifiutato offerte»

Molto spesso è stato accostato ad alcune big del nostro calcio ma, almeno per quest’estate, dovranno depennare il suo nome dal taccuino dei possibili innesti per la prossima stagione. Tra Simo Vrsaljko e l’Atletico Madrid sembra essere tornato il sereno, come spiega il croato ai microfoni di ‘Sportske Novosti’: «Questa è stata la stagione più importante della mia carriera, ed è finita nel migliore dei modi. Se ad inizio stagione mi avessero detto che a maggio sarei arrivato secondo in campionato, con un’Europa League in bacheca, senza più problemi di infortuni e col contratto prolungato, non gli avrei mai creduto».

Vrsaljko ammette di aver pensato all’addio: «Ho giocato poco, ho avuto infortuni e ho seriamente pensato che tutto ciò potesse essere un segnale che avevo bisogno di cambiare l’ambiente. Quei dubbi mi condizionarono e ricorderanno che c’è stata una crisi della squadra, di tutta la squadra, la paura di fallire a causa dell’eliminazione dalla Champions». L’epilogo positivo e vincente della stagione sembra però aver sistemato tutto: «Fortunatamente, tutto è cambiato sotto ogni aspetto. Il club mi ha dato molta fiducia, ha rifiutato offerte specifiche, non ha mai preso in consideazione l’idea di parlare di un trasferimento. Hanno esteso il mio contratto e hanno chiaramente dimostrato di contare su di me. Oggi sono felice e soddisfatto di ogni situazione qui all’Atletico». Niente da fare per Napoli, Roma ed Inter che dovranno virare su altri obiettivi per rinforzare la rosa.