Vrsaljko-Inter, l’Atletico alza il muro: i nerazzurri tornano su Darmian?

Segnali scoraggianti da Madrid: l’Atletico non ha intenzione di far partire Vrsaljko in prestito con diritto di riscatto

Da tempo obiettivo nerazzurro, Sime Vrsaljko rischia seriamente di non vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione. Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla società spagnola, l’Atletico non aprirà al prestito oneroso, nemmeno per una cifra molto alta: per prendere in considerazione la possibilità di privarsi dell’esterno croato classe 1992, i colchoneros chiedono addirittura 30 milioni di euro.

Massima rigidità da parte dell’Atletico Madrid che rappresenta quasi un segnale diretto al calciatore, che da tempo flirta con l’Inter e che con la società milanese ha già un principio d’accordo. Se gli spagnoli continueranno a mantenere alto questo ‘muro’ in merito alle condizioni per la cessione di Vrsaljko, allora i nerazzurri su altri profili richiesti da Spalletti. Una delle alternative al croato è Matteo Darmian, esterno del Manchester United: i contatti con gli agenti sono continui, con l’Inter che tiene viva anche questa pista. Così come quella che porta a Zappacosta del Chelsea. Chiunque sarà alla fine il prescelto per la fascia arriverà alle condizioni dei nerazzurri, cioè prestito (anche alto) con diritto di riscatto.