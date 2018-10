Nel corso del primo tempo di Lazio-Fiorentina, Wallace Fortuna dos Santos rischiava di commettere un pasticcio imperdonabile. Su un rilancio corto di Strakosha, il difensore biancoceleste nel cercare di restituire il pallone al suo portiere, rimette la sfera all’interno della propria area. Su di essa si avventa Benassi che solo davanti al portiere albanese non riesce a segnare. Alla fine Strakosha riesce a sventare la minaccia e rimproverare il suo compagno per la leggerezza commessa.

Wallace at his best #LazioFiorentina pic.twitter.com/Hrsx5s0ou9

— Paolo Vigo (@Pagolo) October 7, 2018