Wanda Nara: «Icardi? Le polemiche durante il periodo all’Inter sono scoppiate per colpa sua»

Wanda Nara ha parlato a Vanity Fair svelando alcuni retroscena su Mauro Icardi quando era all’Inter.

PAROLE – «Fu Mauro a chiedermi di fargli da manager, e la polemiche durante il periodo all’Inter sono scoppiate per colpa sua: lui ha fatto sempre quello che ha voluto, ma è molto più facile dare la colpa alla donna, soprattutto in un mondo maschilista come quello del calcio».