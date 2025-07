Weah Juventus, in campo gli agenti! Sono in Italia per sbloccare definitivamente la situazione: le ultimissime

Weah Juventus, ecco in campo gli agenti! Sono in Italia per sbloccare definitivamente la situazione: le ultimissime sui bianconeri

Timothy Weah, esterno offensivo statunitense classe 2000, è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Secondo fonti vicine al club, gli agenti del giocatore si trovano a Torino per definire gli ultimi dettagli del trasferimento all’Olympique Marsiglia. Weah, reduce da una stagione in cui ha contribuito con dinamismo e duttilità ma senza guadagnarsi un posto da titolare fisso, ha già dato la propria disponibilità al trasferimento in Ligue 1.

Le cifre della trattativa: il Marsiglia rilancia

Il Marsiglia ha deciso di pareggiare l’offerta da 15 milioni di euro più 1 milione di bonus avanzata dal Nottingham Forest e inizialmente accettata dalla Juventus. Tuttavia, la dirigenza bianconera ha rialzato le proprie pretese, puntando a incassare almeno 20 milioni di euro per il cartellino del giovane talento.

Niente scambio con Balerdi: l’ostacolo nel negoziato

Una delle proposte esplorate dalla Juventus prevedeva l’inserimento del difensore argentino Leonardo Balerdi, centrale classe 1999 e primo obiettivo di Igor Tudor, ex allenatore della Juve e attuale tecnico del Marsiglia. Tuttavia, il club francese non ha mai accettato l’idea di cedere Balerdi, bloccando la possibilità di uno scambio che avrebbe permesso ai bianconeri di rinforzare il reparto difensivo e alleggerire la rosa.

Weah pronto al salto in Ligue 1

Con l’accordo economico ancora da limare, ma con sensazioni positive sull’esito finale della trattativa, si attende solo l’ufficialità. Timothy Weah, figlio della leggenda George Weah e già protagonista in Francia con il Lille prima di approdare in Serie A, sembra pronto a tornare nel campionato transalpino, dove potrà rilanciarsi in un ruolo da protagonista.

L’operazione è ormai nelle sue fasi conclusive: Juventus e Marsiglia sono ai dettagli finali. Restano da definire solo le ultime cifre, ma la sensazione è che il futuro di Weah sia ormai scritto in francese.