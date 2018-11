Wenger spegne ogni voce: «Io al Milan? Fake news»

Wenger ha bollato come “fake news” le voci circolate negli ultimi giorni che lo davano come praticamente ad un passo dalla panchina del Milan al posto di Gattuso

La notizia, seppure rilanciata da un eminente giornale come France Football, aveva effettivamente preso molti alla sprovvista: Arsene Wenger vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan. L’ex tecnico dell’Arsenal, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato contattato di recente da Leonardo per prendere la guida tecnica rossonera al posto di Gennaro Gattuso. Le voci, già circolanti da un po’ e che si ricollegano all’arrivo di Ivan Gazidis, ex amministratore delegato dell’Arsenal, proprio al Milan e di qualche suo fedelissimo, non avevano trovato conferma: del resto Gattuso, reduce da un buona sequenza di risultato, non sembrerebbe al momento vicino all’esonero. A liquidare poi i gossip delle ultime ore ci ha pensato ieri anche lo stesso Wenger chiudendo (per ora) la querelle.

«L’unica cosa che posso dire in proposito è che si tratta di fake news – le parole dell’allenatore francese ai microfoni di BeIN Sports – . Se avessi firmato per qualcuno ve lo direi, ma questa è una notizia falsa. Del resto io non posso controllare le voci, ma posso solo dare conto di quello che faccio davvero. Al momento sono solo concentrato per fare il meglio possibile per BeIN Sports (di cui Wenger quest’anno è opinionista, ndr) e già questo non è facile». Alla prossima puntata.