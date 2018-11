France Football spara: «Arsene Wenger vicino al Milan»

France Football spara alto: Arsene Wenger sarebbe vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan

Nonostante il periodo d’oro, con 9 punti in una settimana, e uno stato di forma ritrovato il Milan potrebbe cambiare allenatore. Almeno questo è quanto sostiene France Football che rilancia un clamoroso retroscena. Il portale francese, infatti, rivela che nelle ultime settimane ci siano stati numerosi contatti tra il club rossonero e l’ex allenatore dell’Arsenal, Arsene Wenger. L’allenatore francese, incontrerebbe il favore di Paul e Gordon Singer. Difficile, tuttavia, pensare ad un esonero di Gattuso che mai come ora sembra avere in mano lo spogliatoio del Diavolo, alla luce dei risultati ottenuti nelle ultime settimane.