Wenger e il calcio del futuro: «Sostituzioni decise sui social»

L’ex allenatore dell’Arsenal, Arsene Wenger, si è detto preoccupato dall’evoluzione tecnologica del calcio: «Avremo allenatori robot».

La tecnologia è ormai dominante anche nel mondo del calcio, e di certo per molti aspetti non se ne potrà fare a meno. Preoccupato per questo si è tuttavia detto il tecnico francese Arsene Wenger, che intervistato da ‘BeIN Sports’ ha ipotizzato un mondo del calcio fra qualche anno totalmente succube degli aspetti tecnologici.

«Possiamo immaginare che ci sarà un presidente che farà sì che siano i tifosi a decidere le sostituzioni delle partite, votando sui social durante l’intervallo. – ha detto Wenger – Non ci credete? Vedrete, diventerà una cosa sempre più radicata. Stiamo andando in quella direzione. Il potere dei social network è enorme, ma io sono della vecchia scuola e non lo accetterei».

Ma l’allenatore transalpino si spinge anche oltre: «Fra 20 anni – ha affermato – possiamo immaginarci un robot in panchina. Così non ci sarebbe più l’aspetto legato all’intuizione dell’allenatore, con cui io sono cresciuto». Un calcio, quello contemporaneo, che evidentemente piace sempre meno a quello che è stato il manager dell’Arsenal per 22 anni.

