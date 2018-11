Schick-Arsenal, possibile scambio con Ramsey: le ultime

Calciomercato Roma, ipotesi Arsenal per Patrik Schick: l’attaccante ceco cerca spazio e potrebbe finire nell’operazione Ramsey

Arrivato nell’estate 2017 dalla Sampdoria per circa 40 milioni di euro, Patrik Schick non è riuscito a incidere con la maglia della Roma. Chiuso dalla concorrenza di Edin Dzeko, l’attaccante ceco potrebbe salutare la Capitale a gennaio in prestito: numerosi club stranieri sulle sue tracce e spunta una big…

Parliamo dell’Arsenal, a caccia di un’alternativa per il reparto avanzato dopo l’infortunio di Welbeck: il Corriere dello Sport evidenzia l’interesse dei giallorossi nei confronti di Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza con il club londinese. Possibile affare sull’asse Roma-Londra, giallorossi e Gunners al lavoro…