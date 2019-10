Wenger: «Ho ricevuto tante offerte, ma non ho potuto accettarle»

Arsene Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, spiega il motivo del suo lungo periodo lontano dalla panchina. Ecco le sue parole

Arsene Wenger ha dichiarato più volte di voler tornare ad allenare: l’ex manager dell’Arsenal è fermo dal 2018, quando disse addio ai Gunners. A El Mundo Deportivo ha spiegato perché:

«Ho rifiutato tante offerte per problemi di salute nella mia famiglia, non potevo e non volevo accettarle. Mi mancano le partite sotto la pioggia glaciale di Stoke o Bolton, mi manca il contatto con le persone, mi manca la pressione».