Werner, messaggio al Milan: «Devo lasciare Lipsia per diventare grande»

Timo Werner strizza un occhio ai grandi club che hanno dimostrato interesse nei suoi confronti, Milan in primis. «Se voglio diventare un grande campione, probabilmente dovrò giocare in un club diverso», ha detto il tedesco

Timo Werner dell’RB Lipsia è stato una delle rivelazioni della Bundesliga. L’attaccante classe ’96 quest’anno ha messo segno 21 gol in 45 presenze tra campionato, Europa League, Champions League e Coppa di Germania. Proprio questo score gli ha permesso di ottenere la convocazione ai Mondiali di Russia 2018 con la sua Nazionale, di cui rappresenterà il principale terminale offensivo nonostante la giovanissima età. La punta nata a Stoccarda ha già raggiunto grandi traguardi ma è comunque rimasto con i piedi per terra come conferma un’intervista rilasciata al quotidiano Die Welt in cui ha parlato del suo futuro: «Non sono ancora un calciatore di livello internazionale. I miei modelli di riferimento sono Lewandowski, Luis Suarez e Griezmann. Se voglio diventare un grande campione, probabilmente dovrò giocare in un club diverso. Voglio essere onesto fino in fondo. Anche Naby Keita non si è pienamente affermato con noi, ma potrebbe diventare un top al Liverpool. Il mio futuro? Ho ancora 4-5 anni per imparare e diventare un giocatore mondiale».

Dichiarazioni di questo tipo aprono spiragli interessanti in ottica mercato. Werner ha contratto con l’RB Lispia fino a giugno 2020 e il suo cartellino è stato valutato circa 70 milioni di euro. Il Milan è alla ricerca di una prima punta di peso e nei giorni scorsi ha proprio pensato al tedesco per risolvere i suoi problemi in fase offensiva. I rossoneri starebbero anche valutando l’ipotesi Falcao del Monaco ma il nodo resta la decisione della UEFA in merito al settlement agreement. Nel frattempo ll fondo Elliott, a cui il club di via Aldo Rossi deve restituire una cifra superiore ai 300 milioni di euro, sta già preparando una rivoluzione societaria nel caso in cui il presidente Yonghong Li non riesca a trovare i capitali necessari al rifinanziamento.