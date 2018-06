Massimiliano Mirabelli a Bergamo per seguire la Colombia di Radamel Falcao: la punta del Monaco è nel mirino del Milan, ma c’è un intoppo da non sottovalutare

Il Milan ha intenzione di chiudere un colpo importante in attacco. Le ultime notizie portano a Radamel Falcao, centravanti del Monaco e della nazionale colombiana. Proprio la Colombia era di scena a Bergamo ieri sera contro l’Egitto, un’amichevole pre-Mondiale finita zero a zero. In tribuna c’era Massimiliano Mirabelli, interessato a seguire gli sviluppi della punta. Il giocatore fa molta gola al Milan, ma c’è un problema: l’ingaggio. Nel Principato l’ex di Chelsea e Porto guadagna più di dieci milioni di euro all’anno, una cifra che nessuno in Serie A potrebbe permettersi, men che meno il Milan.

Falcao ha trentadue anni ma nelle ultime due stagioni ha ritrovato un bel feeling con il gol. Il costo del cartellino non è alto perché con quindici-venti milioni di euro il Milan potrebbe portarlo a San Siro. L’intoppo rimane l’ingaggio, perché il colombiano dovrebbe dimezzarlo o forse abbassarlo ancora di più per rientrare negli standard del Diavolo. Falcao rimane comunque nella lista del Milan, è stato paventato pure uno scambio con André Silva, ma il problema ingaggio resterebbe invariato.