Elliott Milan, nuovo capitolo: Yonghong Li versa dieci milioni di euro e il fondo americano può attendere. A livello economico può essere importante l’Europa League

Il fondo Elliott rimane alla finestra, ma per ora può dormire sonni tranquilli. La tranche di pagamento di Yonghong Li è partita, i dieci milioni di euro per l’aumento del capitale sono stati versati. Nonostante tutte le voci contro Li, ancora una volta il patron cinese del Milan è risultato puntuale nel versamento dei contanti, quindi il Milan non sembra avere problemi economici, poco ma sicuro. Elliott, come detto, rimane sull’attenti. Il fondo americano ha, infatti, una clausola di tutela nel contratto con il Milan: in pratica, se mister Li fosse venuto meno alle sue responsabilità e non avesse versato i soldi succitati, Elliott sarebbe subentrato al suo posto. Anche questo è un altro segnale da interpretare positivamente per il Milan, dato che gli americani non hanno alcuna intenzione di vedere soffrire il Diavolo a livello economico. Va detto, però, che qualche problema “economico” arriverebbe senza l’Europa League.

La scorsa edizione ha portato nelle casse del Milan soldi importanti. Non sono incassi da Champions League, ma comunque si tratta di alcuni milioni di euro che fanno la differenza. Il Milan ha fato registrare quasi sempre il pienone in casa e in trasferta, Milan-Craiova a agosto e Milan-Arsenal a marzo sono due partite in cui San Siro era completamente rossonero. Anche le televisioni hanno giovato da questa situazione, perché gli ascolti dell’Europa League su Sky e Tv8 sono stati alti, a partire dal preliminare contro lo Shkendija. Col Milan in campo, anche le avversarie hanno incassato: mai uno stadio è stato riempito meno del 60% quando i rossoneri erano in trasferta, solo con l’AEK Atene si è visto qualche vuoto più del solito. Il Milan ha bisogno dell’Europa League, ma è vero anche il contrario.