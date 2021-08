West Ham-Atalanta 2-0: debutto per Musso e Demiral. Sconfitta a Londra

L’Atalanta perde in amichevole contro il West Ham nella Betway Cup: in gol Antonio e Fornals. Esordio per Demiral e Musso

L’Atalanta perde in casa del West Ham nella Betway Cup. Amichevole di prestigio per gli orobici che hanno registrato i debutti di Musso (dal primo minuto) e di Demiral, entrato nella ripresa.

Hammers in vantaggio al 45′ approfittando di un pasticcio difensivo tra Toloi e Palomino che favorisce Antonio. Il raddoppio arriva al minuto 89′ con una deviazione rocambolesca di Fornals. In avanti ci prova Muriel mentre Zapata, entrato nel secondo tempo, non è il solito. Per lui sembra ormai cosa fatta il passaggio all’Inter.