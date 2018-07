Widmer lascia l’Udinese, ufficiale il ritorno in Svizzera

Ufficialità di calciomercato per l’Udinese: cessione a titolo definitivo del terzino destro Silvan Widmer in Svizzera, i dettagli

Si conclude l’avventura in Serie A di Silvan Widmer. Il terzino destro dell’Udinese lascia i friulani e fa ritorno nel campionato svizzero. E’ ufficiale il suo trasferimento durante il calciomercato dall’Udinese al Basilea. Dopo oltre cinque anni di Serie A e innumerevoli rumors di calciomercato sul suo conto, il futuro di Widmer non sarà in Italia. Questa la nota ufficiale diramata pochi minuti fa dal sito ufficiale dell’Udinese: «Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Fußballclub Basel 1893, il club svizzero con sede a Basilea, per la cessione a titolo definitivo di Silvan Widmer».

Silvan ha vestito la maglia bianconera nelle ultime cinque stagioni collezionando 142 presenze tra Campionato e Coppa Italia, oltre a mettere a segno 5 reti: «La Società, con riconoscenza per quanto fatto indossando i nostri colori, gli augura il meglio per il prossimo campionato e per il futuro» conclude la nota ufficiale. Per il classe 1993 si apre una nuova parentesi al Basilea, sostituendo Michael Lang passato al Borussia Monchengladbach. «Sono fiero di aver portato un terzino destro di tale qualità al Basilea, in Italia ha accumulato tantissima esperienza e conosce già il calcio elvetico dai tempi dell’Aarau» le parole del ds Marco Streller a RSI.