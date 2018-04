Wijnaldum è certo: «Roma, non cadremo come il Barça»

La Roma proverà a rimontare il 5-2 subito dal Liverpool nel ritorno all’Olimpico: questo il pensiero del centrocampista dei Reds Wijnaldum

Georginho Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, ha parlato così all’indomani della vittoria di Champions per 5-2 contro la Roma: «Sappiamo che avremmo potuto segnare più gol, ma lo fare a Roma, dove non dovremmo subire perché altrimenti loro prenderebbero più fiducia».

Il giocatore olandese ha continuato: «I due gol nel finale hanno dato di certo coraggio alla Roma in vita del ritorno, perché anche con il Barcellona avevano perso 4-1 e poi sono riusciti a fare tre gol in casa. Ma noi abbiamo visto cos’è accaduto, quindi dovremo fare in modo che non succeda noi. E poi contro il City avevamo vinto all’andata 3-0 ed eravamo in questa stessa situazione».