L’agente di Witsel afferma che il centrocampista a Napoli non sarebbe stato protagonista come al Borussia Dortmund

Alex Witsel ha firmato pochi giorni fa un contratto di 4 anni con il Borussia Dortmund ma in passato è stato vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. E’ stato lo stesso agente del giocatore, Paul Stefani, a confermare le trattative in una intervista al quotidiano belga Het Laatste Nieuws. L’ex Tianjin Quanjian, che ha incassato ben 20 milioni di euro dalla sua cessione, avrebbe potuto diventare il nuovo mediano di Carlo Ancelotti ma alla fine l’operazione si è conclusa con un nulla di fatto anche per volontà del presidente Aurelio De Laurentiis, che all’epoca dichiarò che Witsel non è più in grado di giocare in Europa dopo l’esperienza in Cina.

«C’erano altre squadre interessate. – ha dichiarato l’agente – Il Manchester United lo voleva e anche il Napoli, ma io sono stato fin da subito molto chiaro con il ragazzo: “A Dortmund sarai il numero uno, a Manchester sei solo uno dei tanti, proprio come a Napoli”». Si tratta di un bell’attestato di stima per la squadra partenopea che deve confermarsi ad alti livelli anche senza Maurizio Sarri.