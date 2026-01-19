Xabi Alonso, una squadra a sorpresa lo vuole subito in panchina! L’indiscrezione delle ultime ore ha spiazzato tutti

Xabi Alonso, sorpresa nel futuro dopo l’esonero dal Real Madrid? L’indiscrezione delle ultime ore ha spiazzato tutti, ecco quale squadra lo vuole

Il valzer delle panchine europee potrebbe regalare un incrocio clamoroso nelle prossime ore. Xabi Alonso è tornato prepotentemente nel mirino del calcio tedesco. Dopo la fine burrascosa della sua avventura in Spagna, il tecnico basco è stato individuato come l’obiettivo numero uno dall’Eintracht Francoforte. Il club dell’Assia, che ha appena sollevato dall’incarico Dino Toppmöller cerca un profilo di caratura internazionale per salvare la stagione e rilanciare le ambizioni.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il piano di Krösche e l’indiscrezione della Bild

A lanciare la “bomba” è stato il quotidiano tedesco Bild. Secondo le fonti teutoniche, il Direttore Sportivo Markus Krösche starebbe spingendo per organizzare un incontro immediato con Alonso per valutarne la disponibilità e le motivazioni. L’Eintracht, attualmente settimo in Bundesliga ma ancora in corsa in Champions League, offre una vetrina prestigiosa, ma resta da capire se l’allenatore sia disposto ad accettare una sfida in corsa dopo la recente delusione.

Il flop al Real Madrid: fatale la Supercoppa

Xabi Alonso è infatti libero sul mercato da pochi giorni, dopo essere stato esonerato dal Real Madrid. Il ritorno alla Casa Blanca è durato appena sette mesi: un ciclo breve, chiuso bruscamente dal presidente Florentino Pérez dopo la sconfitta per 3-2 contro il Barcellona nella finale di Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. Nonostante un ruolino di 24 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, la gestione Alonso non ha convinto: il secondo posto in Liga (a -4 dai blaugrana) e il settimo posto nel girone unico di Champions sono stati giudicati insufficienti per gli standard dei Blancos.

Il futuro: Arbeloa traghettatore, Alonso riflette

Mentre a Madrid la squadra è stata affidata ad Álvaro Arbeloa, in Germania si sogna il grande ritorno. L’operazione resta però in salita: dopo aver vinto tutto col Leverkusen, Alonso aveva mercato nei top club assoluti. Accettare l’Eintracht potrebbe sembrare un passo indietro, ma la voglia di riscatto immediato potrebbe giocare a favore dei tedeschi.