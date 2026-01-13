Xabi Alonso Real Madrid, svelato un particolare a sorpresa! Ecco cosa ha detto Butragueno

Xabi Alonso Real Madrid, spunta un interessante retroscena su Xabi Alonso: le parole sorprendenti di Butragueño

Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madri, ha chiarito la posizione dei blancos in merito all’addio di Xabi Alonso, smentendo qualsiasi ipotesi di esonero. Il dirigente blanco ha confermato che la separazione è avvenuta tramite un accordo reciproco tra le parti, sottolineando come il club continui a nutrire grande rispetto per l’ex allenatore e per quanto fatto durante la sua esperienza sulla panchina madridista.

Butragueño ha inoltre voluto rivolgere un messaggio di stima personale, augurando a Xabi Alonso il meglio per il prosieguo della sua carriera. Un saluto elegante che ribadisce il legame tra il tecnico basco e l’ambiente del Real Madrid, nonostante la scelta di interrompere anticipatamente il percorso insieme.

Emilio Butragueño conferma che il Real Madrid non ha esonerato Xabi Alonso: «L’addio di Xabi è avvenuto di comune accordo».

«Gli auguriamo il meglio».

