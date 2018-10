In una lunga intervista al Corriere dello Sport, l’ex centrocampista del Barcellona Xavi ha parlato di Messi e della sua assenza contro l’Inter

«Messi è il più forte con cui ho giocato. È il migliore al mondo, anche più di Ronaldo: è il più forte della storia», parole chiarissime quelle di Xavi, rilasciate dall’ex centrocampista del Barcellona al Corriere dello Sport. Il regista dell’epoca d’oro dei blaugrana e di Pep Guardiola, quindi, non ha dubbi su chi sia il più forte giocatore del mondo e della storia e pensa possa essere un vantaggio per l’Inter la sua assenza nel match di Champions: «Come nella sfida del 2010, il Barcellona farà la partita e i nerazzurri si difenderanno per poi ripartire. Messi è l’unico che possa fara la differenza da solo e in qualsiasi momento: la sua assenza è un vantaggio, ma per l’Inter non sarà facile uscire indenne dal Camp Nou».