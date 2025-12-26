Xavi Simons Inter, l’agente rompe il silenzio: svelato il retroscena sul mancato approdo in Serie A. I dettagli

Xavi Simons Inter, retroscena svelato: l’agente chiarisce perché non è arrivato in Serie A. Tutti gli aggiornamenti

Nel corso di un’intervista esclusiva concessa al canale YouTube di Fabrizio Romano, Ali Barat è tornato a soffermarsi sul nome di Xavi Simons in ottica Inter, facendo chiarezza su quanto accaduto durante l’ultima estate e sulle reali intenzioni del giovane talento olandese.

Il binomio Simons‑Inter aveva acceso il dibattito nei mesi scorsi, alimentando scenari di mercato che, però, non si sono mai concretizzati in una trattativa. A spiegare il perché è stato lo stesso agente del giocatore, che ha ricostruito il contesto e le motivazioni alla base delle scelte compiute dal suo assistito.

LA SCELTA DI LUGLIO – «Xavi Simons-Inter, cosa c’è stato davvero a luglio? Xavi ancora una volta voleva la Premier League. Quando il Tottenham ci ha contattato e anche il Chelsea ha parlato con me, la sua intenzione era andare in Premier League».

L’INTER E LA SERIE A – Barat ha però precisato come l’attenzione ricevuta dall’Italia non sia passata inosservata: «Ovviamente è stato lusingato dall’interesse delle squadre di Serie A». Un passaggio che conferma come il profilo di Simons sia considerato di assoluto livello anche nel campionato italiano.

