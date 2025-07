Xavi Simons, rottura con il Lipsia: crolla il prezzo e il Barcellona ci prova! L’olandese vuole andarsene e il club tedesco abbassa le pretese. Il prezzo è fissato

Xavi Simons, è rottura con il Lipsia: ora il prezzo crolla e il Barcellona ci prova! L’olandese vuole andarsene e il club tedesco…

Un talento purissimo in rotta di collisione con il suo club, un prezzo che crolla e un clamoroso ritorno di fiamma del Barcellona che ben lo conosce. Il futuro di Xavi Simons è uno dei rebus più affascinanti e complessi di questo mercato estivo. Dopo aver espresso pubblicamente la volontà di lasciare il Lipsia, che solo pochi mesi fa lo aveva acquistato a titolo definitivo per 80 milioni di euro, i rapporti tra il giocatore e il club tedesco si sono logorati, complice anche un «comportamento da diva», come riportato dalla stampa francese, che ha spinto la dirigenza a metterlo in vendita.



La sua ultima stagione, dal punto di vista del rendimento, è stata però straordinaria. Nel 2024-25, Simons si è confermato uno dei migliori trequartisti d’Europa, unendo una tecnica sopraffina a una notevole efficacia in zona gol: per lui 14 reti e 17 assist in tutte le competizioni, numeri che lo hanno consacrato come leader tecnico della squadra. Un paradosso, se si considera la situazione venutasi a creare fuori dal campo.

Nonostante il suo talento, trovare una nuova sistemazione si è rivelato più difficile del previsto. Il Leipzig, partito da una richiesta di 100 milioni, è stato costretto a calare progressivamente le pretese. Liverpool e Manchester City si sono tirati indietro dopo aver chiuso per altri obiettivi (Wirtz e Cherki), mentre lo United non gioca quella Champions League che è una condizione imprescindibile per il giocatore.

Ora, secondo i quotidiani spagnoli Sport e AS, con il prezzo di mercato è sceso a circa 60-70 milioni, si è fatto avanti il Barcellona. I catalani, che lo hanno cresciuto nella Masia, vedono in lui e nella sua versatilità l’alternativa perfetta dopo le difficoltà per arrivare a Nico Williams o Luis Diaz. Un ritorno romantico che, nonostante le difficoltà economiche del Barça, ora non è più un’utopia.