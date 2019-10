Xhaka: «Mi scuso per la reazione. Tifosi Arsenal? Ecco cosa mi han detto»

Xhaka chiede pubblicamente scusa all’Arsenal e ai suoi tifosi per la reazione dopo gli insulti di alcuni supporter dei Gunners

Granit Xhaka ha chiesto scusa all’Arsenal dopo lo scontro con i tifosi al momento della sostituzione contro il Crystal Palace. Ecco il messaggio del giocatore dei Gunners, condiviso dai social del club.

«Mi sono lasciato andare e ho mancato di rispetto a quei tifosi che ci sostengono con energia positiva. Non era mia intenzione e mi scuso, il mio auspicio è che si torni a un reciproco rispetto ricordando perché amiamo questo sport. Andiamo avanti insieme, in modo positivo».

Xhaka prosegue: «Quello che è successo dopo la mia sostituzione mi ha colpito profondamente, amo questo club e do sempre il 100%, dentro e fuori dal campo. Ma non sentirmi compreso e i continui insulti durante le partite e sui social negli ultimi mesi mi hanno ferito. La gente ha detto cose come “Ti romperemo le gambe”, “Uccideremo tua moglie”, “Ci auguriamo che a tua figlia venga il cancro”. E quando mi sono sentito respinto dallo stadio al momento della sostituzione, la misura era colma».