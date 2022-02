ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Yaremchuk, bomber dell’Ucraina, segna contro l’Ajax e dedica il goal all’Ucraina. Ecco le sue parole

Bellissimo gesto di Roman Yaremchuck durante il match di Champions League tra il suo Benfica e l’Ajax. Il bomber ucraino ha siglato, al minuto 72′, la rete del 2 a 2 e si è tolto la maglia mostrando la sua canottiera nera con lo stemma di color grigio dell’Ucraina, baciandola più volte. Un messaggio chiaro per il suo paese sotto la minaccia di una guerra su vasta scala e dell’invasione da parte della Russia.

L'attaccante ucraino del Benfica #Yaremchuk, dopo aver segnato questa sera in #ChampionsLeague, ha mostrato la maglietta con il Tryzub, lo stemma dell'#Ucraina. 🇺🇦



Quando si intrecciano sport e politica. pic.twitter.com/gGUNx8W12n — Luca Sebastiani (@LucaSebastiani_) February 23, 2022

Ecco di seguito le sue parole ai microfoni di Sky: «Per me è molto difficile parlarne, è una situazione complicata per il mio Paese. Ma sono un professionista e faccio tutto quello che posso per i miei tifosi del Benfica».